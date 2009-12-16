Plastik biberondaki tehlike

Biberon, su damacanaları gibi sert plastik maddelerde bulunan Bisfenol A maddesinin insan sağlığına zararlı olduğu ilk kez bilimsel olarak kanıtlandı. Diğer kimyasallarla kombine olarak plastik yapımında uzun yıllardır kullanılan Bisfenol A’nın (BPA) bağırsaklara zarar verdiği belirlendi.

Fransız araştırmacılar tarafından fareler üzerinde yapılan araştırma, bazı biberonlar, su damacanaları, sert plastik bardaklar, yeniden kullanılabilir besin kapları, gıda ambalajları gibi malzemelerde yer alan Bisfenol A’nın bağırsak üzerinde olumsuz etki yarattığını ortaya koydu.



BPA ile ilgili bugüne kadar yapılan araştırmaların çoğu, bu maddenin üreme ve beyin gelişimine etkisini kapsarken, Fransa Ulusal Gıda Araştırmaları Enstitüsü araştırmacıları, BPA’nın ilk temas ettiği organ olan bağırsakta yoğunlaştı ve maddenin olumsuz etkisini bilimsel olarak kanıtladı.

Araştırmada, farelerde ve insana ait bağırsak hücrelerinde Bisfenol A.’nın, vücut için gerekli mineral tuzlar ve suyun dolaşımına olanak sağlayan bir yol olan bağırsak epitelyumunun geçirgenliğini azalttığı ortaya çıktı. ABD’de 6 büyük biberon üreticisi araştırmanın sonuçlarının yayımlanmasından sonra BPA içeren ürünlerinin satışını durdurdu. Uzmanlar ”Cam şişedeki ürünleri tercih edin” dedi.

VATAN