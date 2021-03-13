2019 yılının başından bu yana atıkla mücadele ve çevreci politikalar dahilinde ücretli olan plastik poşetlerde yeni detaylar belli oldu. Buna göre üreticiler yeni getirilen kurallara uymak zorunda olacak.

ORANLAR: YÜZDE 65 VE YÜZDE 15

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen kriterlere göre, "çevreci slogan" plastik poşetin yüzey alanın en az yüzde 65'ine, "sıfır atık logosu" ise bulundurulduğu yüzey alanın en az yüzde 15'ine yerleşecek büyüklükte olacak.

2022'DEN İTİBAREN KRİTERLERİ SAĞLAMAYANIN SATIŞI YASAKLANACAK

Yeni düzenlemelere uygun poşetlerin mevcut uygulamaya dahil edilmesi için 1 Temmuz'a kadar geçiş süreci belirleyen Bakanlıkça, 1 Ocak 2022'den itibaren kriterleri sağlamayan poşetlerin satışı yasaklanacak.

FARKLI ÜCRET TALEP EDENLER ALO 181'E ŞİKAYET EDİLECEK

Barkodu olmayan poşet verenler ve farklı ücret talep edenler, ALO 181'e şikayet edilebilecek.

2021'DE DE 25 KURUŞ OLACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca satış noktalarında plastik poşetlerden alınan ücretler, 2021 yılında da 25 kuruş olacak. Alınan bilgiye göre, Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar'da Bakan Oluru ile güncelleme yapıldı.

Buna göre, 17 Aralık 2020'de ilgili sektör ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla çevrimiçi platformda gerçekleştirilen Plastik Poşet Komisyonu toplantısında görüşülen konular da dikkate alınarak, 1 Ocak 2019'dan itibaren yürürlükte olan Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar'da yapılan güncellemeyle, "2021 yılı plastik poşetlere uygulanacak taban ücret adet başına vergiler dahil 25 kuruştur. 1 Ocak 2021'den başlayarak yıl sonuna kadar ise satışa tabi tüm poşetler için uygulanacak ücret adet başına vergiler dahil 25 kuruş olup daha az veya daha fazla ücret uygulanamaz." hükmüne yer verildi.