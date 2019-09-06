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Obezite hastalığın oluşuma zemin hazırlayan hastalıkların başında Polikistik Over Sendromu geliyor. Düzensiz adet, kilo alımı, kıllanmada artış gibi belirtilerle seyreden tedavi edilmezse pek çok hastalığın oluşumuna zemin hazırlar. Peki, Polikistik Over Sendromu nedir? Polikistik Over Sendromu belirtileri nelerdir? İşte detaylar…

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr Nihal Çetin üreme çağındaki her 10 kadından birinde Polikistik Over Sendromu’nun görüldüğünü, hastalığın santral sinir sistemi, hipofiz bezi, yumurtalıklar, böbreküstü bezi ve diğer dokular arasındaki etkileşimin bozulmasına bağlı olarak ortaya çıktığını belirtti.

Op. Dr Nihal Çetin Polikistik Over Sendromu’nun belirtilerini ve tedavi edilmemesi durumunda yaşam kalitesini ciddi ölçüde etkileyebileceğini ifade ederek şunları söyledi:

“Başlatıcı faktör veya faktörler henüz tam anlaşılamamakla birlikte genetik ve çevresel faktörler ile ortaya çıktığı düşünülmektedir. Hastalığın oluşumda ailesel yatkınlık önemli bir rol oynar. Ailesinde Polikistik Over Sendromu bulunan bireylerde bu hastalığın görülme olasılığı diğer bireylere oranla oldukça fazladır. Polikistik Over Sendromlu hastaların dörte bir annelerinde, üçte bir kız kardeşlerinde polikistik over sendromunun bulunduğu saptanmıştır. Buna ek olarak obezite hastalığın oluşuma zemin hazırlayan bir faktördür. Obezite ve buna bağlı ortaya çıkan insülin direnci hiper insülinemiye (kanda insülin hormonu seviyesinin yükselmesi) neden olur ve bu da kanda androjen hormonu sentezini arttırır. Sonuç olarak cinsiyet hormonlarının vücutta dengesinin bozulması yumurtlama problemleri ortaya çıkarabilir. Yumurtalama problemlerinin olması doğurganlığı olumsuz etkiler.”

POLİKİSTİK OVER SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hastalığın sıklıkla ergenlik döneminde adet problemleriyle tanındığını dile getiren Op. Dr Nihal Çetin, polikistik over sendromunun belirtilerini anlatttı: “Adet aralarının uzaması şeklinde adet problemleri olur. Tüylenme artışı, sivilcelenme, yağlı cilt yapısı, saç dökülmesi bulgulara eşlik edebilir. Ultrasonografide küçük ve iyi huylu çok sayıda kistin oluşan yumurtalıklar dikkat çeker. Sıklıkla kilo problemi olan obez hastalarda görülür. Nadiren çok zayıf hastalarda da görülebilir.”

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Çetin, polikistik over sendromu hastalarının tanı ve tedavisi için uzman bir doktora başvurmalarının önemininin altını çiziyor:

“Tedavi edilmezse hipertansiyon, kalp ve damar hastalıkları, diyabet gibi pek çok farklı hastalığın oluşumuna zemin hazırlar. Kronik seyreden ve gelecekte yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilen kompleks bir hastalıktır.”



