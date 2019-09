Polikistik Over Sendromu nedir? Polikistik Over Sendromu belirtileri nelerdir?

Polikistik Over Sendromu nedir? Polikistik Over Sendromu belirtileri nelerdir? Polikistik Over Sendromu kadınlarda yaygın olarak görülen ve ihmal edilen hastalıkların başında geliyor. Peki, doğurganlık çağında sıklıkla görülen hormonal bozukluk olarak tanımlanan Polikistik Over Sendromu nedir? Polikistik Over Sendromu belirtileri nelerdir? İşte Polikistik Over Sendromu ile ilgili bilmeniz gerekenler…