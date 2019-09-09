Betül Meral SARIİZ / Posta.com.tr

Polikistik Over Sendromu (PCOS) hastalarının yüzde 60’ı obez hastalardan oluşuyor. Çoğu zaman kilo ile mücadele eden PCOS hastaları kilo vermede zorluklar yaşıyor. Peki, Polikistik Over Sendromunda beslenme nasıl olmalı? İşte Polikistik Over Sendromu’nda dikkat edilmesi gerekenler…

Obezite, vücut kitle indeksinin 30 kg/m2’nin üzerinde olması olarak da tanımlanır. PCOS'lu hastaların tedavisinde ideal kilonun sağlanması ve bu kilonun korunması çok önemlidir. Kiloda yüzde 5 azalma bile insülin direnci ve testosteron düzeylerini azaltır, menstrüel ve ovulasyon semptomları düzelir. Kilo verme aşamasında sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanılmalı daha sonra da bu hayat tarzı olarak benimsenmelidir. PCOS hastalarına özel diyet programı da bu nedenle önem taşıyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr Nihal Çetin ve Diyetisyen Tuğçe Kırcılar Posta.com.tr okurlarına özel Polikistik Over Sendromu diyet listesi hazırladı.

PCOS'LA MÜCADELEDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 6 ADIM

1.Sık sık ve ara ara beslenme:

Bu beslenme tarzı açlık krizlerini azaltır, vücut yağlanmasını ortadan kaldırır.

2.Doymamış yağ tüketimi:

Beslenmede günlük yağ tüketimi, enerjinin %30’unu geçmeyecek şekilde olmalıdır. Sağlıklı beslenmede hayvansal kaynaklı yağlar ve katı margarin yerine bitkisel yağlar (zeytinyağı, soya, ayçiçeği, ceviz, badem, fındık) tercih edilmelidir.

3.Düşük glisemik indeksli gıdalar:

Esmer şeker, kepekli un, kepekli pirinç, kepekli makarna, yulaf, çavdar ekmeği, kurubaklagiller, meyveler (muz, incir, kavun hariç), bezelye, yeşil fasulye, barbunya gibi düşük glisemik indeksli gıdalardaki glikoz kana daha yavaş karışır, kan şekeri ani yükselip ani düşmez. Hemen acıkma olmaz ve daha uzun süre tokluk hissi oluşur.

4.Posa tüketimi:

Besinlerde bulunan karbonhidratların sindirilemeyen kısımlarıdır. Yüksek lif içeren (posalı) besinler, kan şekerinin yükselme hızını düşürür, insülin ihtiyacını azaltır, tokluk hissi vererek kilo kaybını sağlar. Aynı zamanda yüksek oranda kan yağlarını düşürür, bağırsakların çalışmasını düzenleyerek kabızlık oluşmasını engeller.

Yüksek lifli gıdalar: kuru baklagiller, taze ve kuru meyveler, sebzeler, kepekli ürünler, çavdar, yulaf, tam buğday ekmeği ve bulgur.

5.Fiziksel aktivite:

Ezersizler yağ yakımını artırırken hormonları da düzenlemeye yardımcı olur. Haftada 3 gün ezgersiz ile kilonuzu kontrol altında tutabilir, insülin seviyenizi koruyabilirsiniz.

6. Besin Destekleri:

Omega-3: Yüksek testesteron ve insülin direnci durumlarında omega-3 kullanımı büyük önem taşımaktadır. Besinlerle gerekli miktarlar alınamaz ise doktora danışılarak takviye ürün kullanılabilir.

Selenyum: Selenyum güçlü bir antioksidandır. Pcos’u kontrol altında tutabilmek için beslenmede Selenyuma yer vermek gerekmektedir.

Çinko: Çinko iştah kontrolü için çok önemli bir mineraldir. Çinko ayrıca insülin direncini azaltır ve kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olur.