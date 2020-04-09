Polisten 'oltaya gelmeyin' uyarısı

Dolandırıcıların bu durumu fırsat bilip güvenlik açığı kolladıklarına dikkat çeken polisler, sanal ortamdaki devriye faliyetlerini de sıklaştırdı. Söz konusu eylemlere karşı sanat ve spor dünyasının ünlü isimlerinden Burcu Esmersoy, Sergen Yalçın, Metin Şentürk ve Rıdvan Dilmen’in rol aldığı, Tamer Karadağlı’nın ise seslendirdiği kamu spotları da hazırlandı. İşte uyarılar:

Bilmediğiniz maili açmayın

’Bedava bilet ya da tatil kazandınız’ şeklinde mesajlara güvenip kredi kartı bilgilerini kimseye vermeyin.

Şifrelerinizi birkaç ayda bir değiştirin ve kimseyle paylaşmayın.

Bilinmeyen hesaplardan gelen mailleri açmayın.

Lisanslı yazılım ve uygulamalar ile güncel antivirüs programları kullanın.

Birden fazla kişinin bağlandığı internet ağlarına dikkat edin.

Hesaplarda isim, soyisim ve “ 1234 ” gibi basit parolalar kullanmayın.

” gibi basit parolalar kullanmayın. Girilen internet adreslerinin doğruluğunu ve “https” denilen güvenlik protokolünü mutlaka kontrol edin.

Klavye dinleme sistemi yazılımının tuzağına düşmemek için kritik bilgi ve şifrelerinizi girerken ‘sanal klavye’ tercihi yapın.

İnternetten indirilen film, müzik veya oyunlardaki virüslerden korunmak için güvenilir platformları tercih edin.

Video konferansa katılım için doğru kimlik bilgileri üzerinden giriş yapılması gerekiyor. Bu yüzden çalışanlar kimlik bilgilerini çok iyi korumalı. Bu da çok güçlü güvenlik duvarı ile olur.

Uzaktan çalışırken IT departmanınızın belirlediği prosedürlerin dışına çıkmayın.

Taşınabilir bellek aygıtları, zararlıların taşınmasında büyük rol oynarlar. Güncel bir güvenlik yazılımı, bu aygıtlar üzerinden gelebilecek riskler konusunda da korur.

Olabilecek her tür siber saldırı veya meydana gelebilecek her tür fiziksel felaket için verilerinizi mutlaka yedekleyin.





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