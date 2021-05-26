Ponponları kurtar! (Oyun)

Malzemeler: Muffin kabı, ponponlar, karton, makas.

NASIL OYNANIR?

Oyunlara katabileceğimiz yegâne yer mutfağımız! Muffin kabının içlerine ponponları koyun. Kartonları veya kâğıt bant da olur, şeritler halinde kesin ve muffin kaplarına yapıştırın. Çocuğunuzdan bunları keserek ponponları kurtarmasını isteyin.