Etkinlik Rehberi Ponponları kurtar! (Oyun)

Ponponları kurtar! (Oyun)

Etkinlik Rehberi

Ponponları kurtar! (Oyun)

Okul öncesi çocukların etkin şekilde makas kullanımı ince motor gelişimlerini desteklemekte oldukça yararlıdır.

26 Mayıs 2021, Çarşamba 09:54 Son Güncelleme:
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Malzemeler: Muffin kabı, ponponlar, karton, makas.

NASIL OYNANIR?

Oyunlara katabileceğimiz yegâne yer mutfağımız! Muffin kabının içlerine ponponları koyun. Kartonları veya kâğıt bant da olur, şeritler halinde kesin ve muffin kaplarına yapıştırın. Çocuğunuzdan bunları keserek ponponları kurtarmasını isteyin.

Yazarlarımızdan
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
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