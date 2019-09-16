Premier Lig ekipleri Vedat Muriqi için geliyor

Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriqi, Tottenham'dan sonra Manchester United tarafından da izlenecek. Tottenham scout'ları Euro 2020 Elemeleri'ndeki İngiltere-Kosova maçında Muriqi'i izlemek için tribündeki yerlerini almıştı.

Bir diğer Premier Lig ekibi Manchester United'ın gözlemcisi Krsti Kilibarda, Fenerbahçe'nin Alanya deplasmanındaki maçında 25 yaşındaki golcüyü takip edecek.

Muriqi sezon başında transfer olduğu Fenerbahçe'de iyi bir hazırlık dönemi geçirmiş ve 5 maçta 3 gol atmıştı. Lige de 3 maçta 2 golle başlayan ve oyun içindeki etkinliğiyle göz dolduran Kosovalo golcü dikkatleri çekti. Kosova Milli Takımı performansını yüksek tutan Muriqi, şimdiye dek elemelerdeki 5 maçta 3 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Son olarak İngiltere ile Kosova arasında oynanan ve İngiltere'nin 5-3 kazandığı maçta da 1 gol atıp 2 asist yapmıştı.