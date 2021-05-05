Premier Lig son 2 hafta kısıtlı da olsa seyircili oynanacak

Koronavirüs kısıtlamalarının gevşetildiği İngiltere'de lig yönetimi taraftarların stadyuma alınmasına karar verirken sayıyla ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı.

Stadyuma alınacak sınırlı sayıda taraftarların yalnızca ev sahibi ekip taraftarları olacağı vurgulanırken gelecek sezon başından itibaren deplasman takım taraftarlarının da stadyuma alınmasının planlandığı bildirildi.