Futbol Premier Lig son 2 hafta kısıtlı da olsa seyircili oynanacak

Premier Lig son 2 hafta kısıtlı da olsa seyircili oynanacak

Futbol

Premier Lig son 2 hafta kısıtlı da olsa seyircili oynanacak

Premier Lig'de sezon bitiyor. 2 hafta kala lig yönetimi sürpriz bir karar aldı ve maçların seyircili oynanmasına karar verildi. Son maçlara kısıtlı sayıda seyirci alınacak.

05 Mayıs 2021, Çarşamba 14:01 Son Güncelleme:
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Koronavirüs kısıtlamalarının gevşetildiği İngiltere'de lig yönetimi taraftarların stadyuma alınmasına karar verirken sayıyla ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı.

Stadyuma alınacak sınırlı sayıda taraftarların yalnızca ev sahibi ekip taraftarları olacağı vurgulanırken gelecek sezon başından itibaren deplasman takım taraftarlarının da stadyuma alınmasının planlandığı bildirildi.

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