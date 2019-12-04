Sky Sports'un haberine göre Premier Lig'de oldukça radikal bir değişikliğin fısıltıları dolaşıyor. VAR sisteminin güvenilirliğini arttırmak için Amerikan Futbolu'ndaki gibi anons yöntemi kullanılabilir.

Amerikan Futbol Ligi 'NFL'de hakemler, pozisyonu izledikten sonra aldıkları kararı stat hoparlöründen kısa bir açıklamayla taraftara duyuruyor.

Premier Lig'de de benzer bir uygulama yapılmasına yönelik fikir alışverişleri başladı.









Değişiklik gerekiyor

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) ve Premier Lig yönetimi, Premier Lig hakem şefi Mike Riley ile ortak yaptıkları açıklamada en az 2026 yılına kadar hakemlerin VAR'daki konuşmalarının dışarıyla paylaşılamayacağını açıklamıştı.

Futbolun mevcut kuralları hakemlerin ve maç görevlilerinin dışarıyla bağlantı kurmasını engelliyor.

Eğer kararların taraftara duyurulması hususunda bir anlaşma sağlanırsa kural değişikliği gerekecek.

IFAB'ın VAR kararlarının taraftarlara duyurulmasına sıcak baktığı biliniyor çünkü IFAB, VAR sisteminde alınan kararların, taraftarlar tarafından net şekilde anlaşılmasını istiyor.

Taraftarın VAR'a olan güvenini arttırmak ve böylece stadyumlarda taraftar azalışını engellemek amaçlanıyor.



