Prenses tatlısı tarifi: Prenses tatlısı nasıl yapılır?

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Prenses tatlısı tarifi

Prenses tatlısı malzemeleri

4 adet orta boy yumurta

3 kahve fincanı toz şeker

1,5 kahve fincanı sıvı yağ

1,5 kahve fincanı süt

1 paket şekerli vanilin

1 paket kabartma tozu

5 kahve fincanı un

1 fiske tuz

Prenses tatlısı üzeri için:

1 paket kakaolu petibör bisküvi

1 paket krem şanti

1 paket vanilyalı ya da sade puding

3 -4 yemek kaşığı Hindistan cevizi

Böğürtlen veya çilek

Keki ıslatmak için:

2 su bardağı süt

Prenses tatlısı yapılışı

Keki hazırlamak için 4 adet yumurtanın sarıları ve akları birbirinden dikkatlice ayırın. Bir çay kaşığının ucuyla tuz ilave edilerek mikser yardımı ile yüksek devirde köpük köpük olana kadar iyice çırpın. İyice kabaran yumurta aklarına yavaşça toz şeker ilave edilip çırpmaya devam edin. Şekerle yumurta akları iyice özdeşleştikten sonra kalan yumurta sarıları teker teker ilave edilerek çırpma işlemine 5 dakika kadar daha devam edin. Ardından süt ve sıvıyağ eklenerek şeker ve yumurtaları ilave edin. Ayrı bir kabın içinde 5 kahve fincanı un, kabartma tozu ve şekerli vanilin eleyip iyice karıştırın. Yumurtalı ve şekerli sıvı karışımın içine kuru olan unlu karışım azar azar ilave edilerek tahta kaşıkla söndürmeden dikkatlice karıştırın. Kek karışımı yağlanmış tercihen kare bir borcama dökün ve önceden ısıtılmış 160 derece fırında yaklaşık 25 dakika kadar pişirin. Kek fırında pişerken üzeri için krem şanti paketin üzerinde yazdığı şekilde hazırlayın. Aynı şekilde sade ya da vanilyalı puding de tarifine uygun şekilde pişirilerek, kabuk yapmaması için ara ara karıştırılacak, soğumaya bırakın. Krem şanti ve puding bir miktar soğuduktan sonra yine mikser yardımı ile çırpılarak kenara alın. Kek piştikten sonra fırından alınıp bir miktar soğumaya bırakın. Ardından üzeri için ayrılan süt dikkatlice kekin her yerine yedirin. Kekin sütü çekmesinin ardından rondodan geçirilmiş bir paket kakaolu petibör bisküvinin yarısını kekin her tarafına dikkatlice yayın. Üzerine daha önceden hazırlanan pudingli krem şanti karışımını dikkatlice döküp bir spatula yardımı ile düzleştirin. Soğumaya bırakın. Dolapta iyice soğuyup içini çeken prenses tatlısının üzerine kalan bisküvilerden serpiştirerek yüzeyi kaplayın. Son olarak 3-4 yemek kaşığı Hindistan cevizi pastanın her yerine serpiştirerek servis edin.