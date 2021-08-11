Emeklilik fırsatı! 6 yıl önce maaş ve...

Vatandaşlara eksik prim günlerine dair SGK’ya geriye dönük olarak borçlanma hakkı veren formüllerde, toplu para ödemesi yapılması gerekiyor.

YÖNTEMLER NELER?

Toplu para ödemenin yolları ise doğum borçlanması, askerlik borçlanması, staj süresi, gurbetçiye tanınan hak ve Bağkur’luya yapılandırma ile sağlanan ihya (canlandırma) imkanı. Bunların içinde askerlik ve doğum borçlanması, eksik primi tamamlamada toplumda büyük çoğunluğun başvurduğu yöntemler.

BORÇLANMA 6 YIL KAZANDIRIYOR

Sigortadan sonra yapılan 3 doğum, kadına 2160 gün (6 yıl) kazandırıyor. İlk sigorta yaptırılmadan önce gerçekleştirilen askerlik görevinin borçlanmasıyla da 540 güne kadar prim kazanmak mümkün. Bu, askerlik süresine göre değişiyor. Doğum ve askerlik borçlanması kişinin işe giriş tarihini geri çekebildiği için daha az primle daha erken emeklilik imkanı doğuyor.

ANNEYE STAJLA ERKEN MAAŞ

Eğitimin lise, üniversite gibi çeşitli dönemlerinde staj yapmak zorunlu. Staj emeklilik hesabında dikkate alınmasa da doğum borçlanmasında hesaba katılıyor. Yani çok bilinmeyen bu fayda sayesinde kadınlar staj ile sigortalı çalışmaya başladıkları tarih arasında doğan çocukları için doğum borçlanması yapabiliyor. Bu sayede annelere daha erken maaş bağlanabiliyor.

BAĞKUR’LUYA İHYA ŞANSI

Bağkur’luya çeşitli yıllarda çıkan prim borçlarını yapılandırma yasası ile ihya (canlandırma) imkanı sağlanıyor. Bu yıl da yine bir yapılandırma hakkı tanındı. Başvurular sürüyor. Bağkur’lular, 1 Kasım 2021’e kadar talep etmeleri halinde ihya ile daha önceki düzenlemelerle durdurulmuş hizmet sürelerine ait primlerini enflasyona (Yİ-ÜFE) göre güncellenmiş tutar üzerinden toplu ödeyerek, hizmetlerini canlandırma imkanına kavuşacak. Bağkur’lular dondurulan süreleri yapılandırma dışında da toplu ödemeyle geri kazanabiliyor.

BAŞKA HANGILERİ VAR?

Memurlar ücretsiz izin sürelerini daha sonra borçlanarak emeklilik hizmetinden saydırabiliyor.

Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurtiçinde veya yurtdışında geçirilen doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri de borçlanma kapsamında.

Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri de borçlanmaya dahil.

Sigortalı yapılan avukatlık stajı diğerlerinden ayrı olarak emeklilik hesabından sayılıyor.

Tutukluluk ve gözaltında geçen süreler de mahkum olunmadığı sürece borçlanılabiliyor. Doktorlar, fahri asistanlık hizmetinde geçirdikleri süreleri borçlanabiliyor.

Yurtdışında çalışanlar belli şartlarda bu süreyi borçlanıp emeklilik hesabına katabiliyor. Yurtdışında yaşayan kadınlar 18 yaşından sonra geçirdikleri süreleri çalışmış olmasalar bile borçlanabiliyor.