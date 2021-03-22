Putin yarın koronavirüs aşısı olacak
Rusya Devlet Başkanı Putin, 'Yarın koronavirüs aşısı olacağım' dedi.
22 Mart 2021, Pazartesi 17:14 Son Güncelleme:
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 23 Mart’ta aşı olacağını duyurdu. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Putin, “Aşı olmak kişinin tamamen kendi tercihlerine kalmış bir şey. Yarın, aşı olmayı planlıyorum” ifadelerini kullandı.
HANGİ AŞIYI OLACAĞI AÇIKLANMADI
Rusya’da Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, basın mensuplarının ‘Putin’in hangi aşıyı olacağı’ sorusunu yanıtladı. Peskov, “Üç aşımızdan birini olacak” dedi ancak hangi aşıyı olacağını belirtmedi.
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