Beşiktaş'ın deneyimli futbolcusu Quaresma, sosyal medya hesabından Fikret Orman'a cevap verdi.

Quaresma'nın açıklamaları şöyle;

Başkanın verdiği açıklamaya yönelik bir yorum yapmayacağım. Benimle mutlu değillerse, bir toplantı yeterlidir. Şu anda tatildeyim, İstanbul'a gelince gerçekleri vereceğim bir röportajda açıklayacağım. İsteyen istediğini düşünmekte özgürdür.

BEŞİKTAŞ'I SİLDİ

Portekizli yıldız, Instagram hesabından Beşiktaş'ı takipten çıkardı. 35 yaşındaki futbolcunun bu hareketi Quaresma'nın Beşiktaş serüveni bitti olarak yorumlandı.

(Fanatik)