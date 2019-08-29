Quaresma, Kasımpaşa ile sözleşme imzaladı

Beşiktaş ile yollarını ayıran Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, Kasımpaşa ile sözleşme imzaladı

29 Ağustos 2019, Perşembe 20:16
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Quaresma, Kasımpaşa ile sözleşme imzaladı

Kasımpaşa, Beşiktaş'la sözleşmesini fesheden 35 yaşındaki Portekizli yıldız Quaresma'yı kadrosuna kattı. 

Quaresma, Kemerburgaz Tesisleri'nde Sportif Direktör Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 1+1 yıllığına Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeye imza attı. 

Son 5 sezondur Beşiktaş forması giyen tecrübeli yıldız geçen sezon siyah-beyazlı ekipte 34 maçta 4 gol ve 14 asistlik bir performans sergilemişti. 

İSTANBUL (İHA)

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