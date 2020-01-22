Queen’e özel madeni hatıra parası basıldı

Queen'e özel madeni para, Krallık Darphanesi’nin ileride çeşitliliğini artırmayı planladığı ‘Müziğin Efsaneleri’ serisinin ilk ürünü oldu. Queen'in gitaristi Brian May, özel yapım madeni parayı tanıttığı kısa bir video yayınladı: “Böyle bir şey kimin aklına gelirdi? Kraliyet Darphanesi’nden özel yapım bir para. Bir yüzünde Kraliçe Elizabeth, öteki tarafında Queen var.”





​Habere göre, grubun logosu ve üyelerinin çaldıkları enstrümanların işlendiği madeni parada, Freddie Mercury’nin Bechstein marka kuyruklu piyanosu, May’in ‘Red Special’ model gitarı, baterist Roger Taylor’ın ‘Ludwig‘ marka bas davulu, ve bas gitarist John Deacon’un ‘Fender Precision’ model bas gitarı bulunuyor.

Bohemian Rhapsody’e saygı duruşu

Krallık Darphanesi’nden yapılan basın açıklamasında, madeni paradaki işlemeleri yapan Chris Facey’nin, grubun ünlü parçası ‘Bohemian Rhapsody’e saygı duruşu niteliğinde bir dizaynla, Freddie Mercury’nin piyanoda bastığı tuşları parçanın açılış notaları olarak dizayn ettiği belirtildi.

13 sterlin ila 2 bin 100 sterlin arasında

Farklı fiyat ve ebatlarda hazırlanan seride, 5 sterlinlik (38.5 lira) gümüş madeni paranın fiyatı 13 sterlin, 28 gram altından yapılan versiyonu ise 2 bin 100 sterline satılıyor.



