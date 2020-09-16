Rachad Ghandour, Türkiye pazarına giriş yaptı

Şirket İlk yatırımını makarna üretimine yapacak ve ardından ton balığı üretimine girecek olan Ross Qatar, Türkiye’de üreteceği birçok ürünü de ihraç edecek. Türkiye’nin uyguladığı teşvikler ve motivasyonun kendilerini yatırım yapmaya sevk ettiğini belirten Rachad Ghandour, hem konum hem de işgücü bakımından Türkiye’nin Avrupa ve Orta Doğu bölgesinde en güçlü figür olduğunu belirtti. Ghandour, yatırımlarının artacağını belirtirken Ross Türkiye için 35 Milyon TL ile 50 Milyon TL arasında bir yatırımda bulunacaklarını vurguladı.

Ross ürünlerinin sıkı hijyen standartlarına uygun ve helal sertifikalı olarak sunulduğunu da ifade eden Ghandour, Türkiye’nin yüksek güvenlikli bir ülke olduğunu ve suç oranının düşük olduğunu ifade ederken Türkiye’deki ürünlerin kalitesine güvendiklerini vurguladı.