Dün Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'yı İstanbul'a getiren Siyah-Beyazlılar, bugün de Rachid Ghezzal'ı yeniden kadrosuna katmak adına İstanbul'a getirdi. Kiralık geçirdiği sezona Beşiktaş forması altında çıktığı 35 maçta 8 gol, 18 asistlik performansıyla damga vuran Ghezzal, bu kez bonservisiyle birlikte Siyah-Beyazlılar'ın kadrosuna katılacak.

Gün içinde yolculuk öncesi bir fotoğraf paylaşan Ghezzal ve ailesini taşıyan uçak, İstanbul'a geldi. Ghezzal'ın kısa süre içerisinde Beşiktaş ile resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Uzun pazarlıklar sonucu transferi bitirilen Ghezzal'ın ismi Galatasaray ile de anılmıştı.

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