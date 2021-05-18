Transferin son gününde siyah beyazlılara kiralanan ve gösterdiği performansla şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal'in Beşiktaş'la olan sözleşmesi sona ererken Monaco devreye girdi.

Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de çıktığı 31 maçta 8 gol atıp 17 de asist yaparak şampiyonlukta büyük katkı sağlayan Cezayirli yıldızın talipleri artarken Fransız ekibi Monaco, 15 milyon euroluk teklifte bulundu.

Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor

Haber Global'de yer alan habere göre oyuncudan para kazanmak isteyen Leicester City, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kala, gelen 15 milyon euroluk teklifi kabul etti.

Monaco ile Leicester City, oyuncunun transferi konusunda büyük ölçüde anlaşma sağlarken Ghezzal'in kalbi Beşiktaş'ta...

Siyah beyazlı formayla büyük çıkış yakalayan ve kariyerinin en başarılı dönemini yaşayan 28 yaşındaki orta saha, Beşiktaş'la gelecek sezonda Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor.

Oyuncudan memnun olan ve bonservisini almak isteyen Beşiktaş'ın nasıl bir teklifle İngiliz ekibinin kapısını çalacağı ise belirsizliğini koruyor.



