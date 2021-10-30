Radamel Falcao ayın futbolcusu seçildi
Galatasaray'da forma giydiği dönemde hayal kırıklığı yaratan Falcao, Vallecano'da küllerinden doğdu. İspanya Ligi'nde fırtına gibi esen 35 yaşındaki Kolombiyalı golcü, eylül ayının en iyi futbolcusu seçildi.
30 Ekim 2021, Cumartesi 15:34 Son Güncelleme:
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Galatasaray'dan sezon başında ayrılan ve Rayo Vallecano'nun yolunu tutan Radamel Falcao, İspanya'da şov yapmaya devam ediyor. Kolombiyalı yıldızın, Galatasaray'dakinin aksine istikrarlı görüntüsüyle herkesi şaşırttı.
EN İYİSİ SEÇİLDİ
La Liga'da çıktığı 6 maçta 4 gol kaydeden Falcao, son olarak Barcelona'nın yıkımına neden olmuştu. Kolombiyalı golcü, Vallecano'da Eylül ayının en iyi futbolcusu seçildi. Galatasaray'da yaklaşık 3 sezon sakatlıklardan dolayı katkı veremeyen Falcao'nun istikrarlı görüntüsü Sarı-Kırmızılı taraftarlara hayal kırıklığı yaşattı.
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