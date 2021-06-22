Radar denetiminde ceza yağdı! 15 bin 602 hız ihlali tespit edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamada, hız ihlallerinin önlenmesi ve sürücüleri trafik kuralları, yasaklar ve kısıtlamalara uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek amacıyla ülke genelinde 19-20 Haziran'da eş zamanlı hız denetimi gerçekleştirildiği belirtildi.

Denetimlerde 15 bin 602 kişinin hız ihlali yaptığının belirlendiği ve sürücüler hakkında işlem yapıldığı ifade edilen açıklamada, kontrollerin süreceği kaydedildi.

Açıklamada, dünya genelinde trafik kazalarının başlıca nedenlerinin ilk sırasında "aşırı hız"ın geldiği vurgulandı.

AA

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