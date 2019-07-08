Rahat durmuyor! Balotelli için suç duyurusu

İtalya’nın Napoli kentinde belediye polisi, "Motosikletle denize atlar mısın?" diye arkadaşıyla 2 bin avroya bahse giren Mario Balotelli hakkında suç duyurusunda bulundu.

08 Temmuz 2019, Pazartesi 22:55
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Rahat durmuyor! Balotelli için suç duyurusu

Fransa’nın Olympique Marsilya takımında forma giyen Balotelli, tatil için bulunduğu Napoli’de geçen hafta, "Motosikletle denize atlar mısın?" diyerek arkadaşı Catello Buonocore ile 2 bin avro karşılığında bahse girmişti.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞMIŞTI

Buonocore’nin motosikletle denize atlaması üzerine bahsi kaybeden Balotelli, yaşanan olay ile 2 bin avroyu ödediği görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

Olayla ilgili soruşturma açan Napoli Belediye Polisi, Balotelli, Buonocore ve diğer iki kişi hakkında, "kamusal alanda çevreye zarar verme", "denizi kirletme", "kumar oynamaya teşvik" suçlarından savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

AA

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