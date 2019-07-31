Rakamlar açıklandı! Turizm gelirinde büyük artış

Turizm geliri Nisan, Mayıs ve Haziran aylarından oluşan II. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 13,2 artarak 7 milyar 973 milyon 963 bin dolar oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 87,8'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 12,2'si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 5 milyar 576 milyon 564 bin dolar'ını kişisel harcamalar, 2 milyar 397 milyon 399 bin dolar'ını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

ZİYARETÇİLERİN KİŞİ BAŞI ORTALAMA HARCAMASI 625 DOLAR OLDU

Bu çeyrekte yabancıların ortalama harcaması 607 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 766 dolar oldu.

ZİYARETÇİ SAYISI GEÇEN YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 15,3 ARTTI

Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2019 yılı II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 15,3 artarak 12 milyon 762 bin 346 kişi oldu. Bunların yüzde 90,1'ini 11 milyon 499 bin 211 kişi ile yabancılar, yüzde 9,9'unu ise 1 milyon 263 bin 135 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

TURİZM GİDERİ GEÇEN YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 34,4 AZALDI

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 34,4 azalarak 1 milyar 82 milyon 543 bin dolar oldu. Bunun 967 milyon 276 bin dolar'ını kişisel, 115 milyon 266 bin dolar'ını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

YURT DIŞINI ZİYARET EDEN VATANDAŞLAR 2018 YILI II. ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 11,4 ARTTI

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,4 artarak 2 milyon 444 bin 668 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 443 dolar olarak gerçekleşti.