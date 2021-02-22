Rakamlar belli oldu! 40 bin liraya kadar destek!

Destek tutarları evin yapısına göre değişebiliyor. Prefabrik ev yapımında 30 bin lira, betonarme ev yapımında ise 40 bin liralık katkı sağlanıyor. Ev onarımına 20 bin lira yardımda bulunulurken, 5 bin lira da ev eşyası desteği veriliyor.

NASIL BAŞVURULUR?

Bu yardıma hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (852.53 lira) az olan aile başvurabiliyor. Ayrıca yaşlı, engelli, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine sahip olma ve onarımı yapılacak evin ya da ev yapılacaksa arsanın tam hisseli tapusunu bulundurma gibi şartlar da var. Bu şartları taşıyan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın şubelerine veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı il veya ilçe şubesine başvurabilir.