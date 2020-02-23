Rakip tribünlere karşı pantolonunu indiren teknik direktöre 6 ay ceza
Zanzibar Futbol Ligi'nde Miembeni takımını çalıştıran Mani Gamera adlı teknik adam, rakip tribünlere karşı pantolonunu indirdiği için 6 ay men ve para cezası aldı.
23 Şubat 2020, Pazar 14:57 Son Güncelleme:
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Zanzibar Ligi’nde Entersesan bir olay yaşandı. Miembeni takımının teknik direktörü Mani Gamera, eski takımı Jang’ombe Boys’a karşı alınan 1-0’lık galibiyetin ardından rakip takım tribünlerine yaptığı hareket ve pantolonunu indirmesi nedeniyle eşi benzeri görülmemiş bir ceza aldı.
6 ay boyunca tüm maçlardan men ve 200 Dolar para cezasına çarptırılan Zanzibar takımı antrenörü Mani Gamera ise maçtan sonra kendisine ırkçılık yapıldığını belirtti.
O enteresan anlar kameralara yansıdı.
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