Zanzibar Ligi’nde Entersesan bir olay yaşandı. Miembeni takımının teknik direktörü Mani Gamera, eski takımı Jang’ombe Boys’a karşı alınan 1-0’lık galibiyetin ardından rakip takım tribünlerine yaptığı hareket ve pantolonunu indirmesi nedeniyle eşi benzeri görülmemiş bir ceza aldı.

6 ay boyunca tüm maçlardan men ve 200 Dolar para cezasına çarptırılan Zanzibar takımı antrenörü Mani Gamera ise maçtan sonra kendisine ırkçılık yapıldığını belirtti.

O enteresan anlar kameralara yansıdı.

Fanatik