Fransız mutfağının en popüler lezzetlerinden birisi olan ratatuy tarifi, evde yapabileceğiniz şahane bir lezzet. Peki, ratatuy nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız ratatuy tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

RATATUY TARİFİ

Ratatuy malzemeler

2 adet kabak

2 adet patlıcan

2 adet domates

1 çay bardağı zeytinyağı

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

3 dal taze biberiye

Yarım çay bardağı zeytinyağı

RATATUY YAPILIŞI

Patlıcanları kabuklarını soymadan ince ince dilimleyin.

Tuzlu suda 15 dakika kadar beklettiğiniz patlıcan dilimlerini süzüp kurulayın.

Kabakları ve domatesleri de aynı şekilde dilimleyin. Tüm sebzeleri derin bir kaseye alıp zeytinyağı, tuz ve baharatları üzerine ekleyin ve harmanlayın.

Varsa döküm tavayı yoksa fırın kabını yağlayıp sebze dilimlerini patlıcan-kabak-domates sırasıyla birbirinin üzerini kısmen kapatacak şekilde dizin. Kalan zeytinyağını da üzerine gezdirin.

Fırını 190 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra yemeği fırına verin. 25-30 dakika kadar pişirdiğiniz ratatouille’u sıcak servis edin.



