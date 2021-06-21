Futbol Rayane Aabid Yeni Malatyaspor'da

Rayane Aabid Yeni Malatyaspor'da

Futbol

Rayane Aabid Yeni Malatyaspor'da

Yeni Malatyaspor, son olarak Hatayspor forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Rayane Aabid ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

21 Haziran 2021, Pazartesi 23:25 Son Güncelleme:
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Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, orta saha oyuncusu Rayane Aabid'i kadrosuna kattı.

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlı kulüp, Fransız futbolcu Rayane Aabid ile sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından Rayane Aabid'in sarı-siyahlı formayı giydiği ve sözleşme imzaladığı fotoğraf paylaşılarak, "Kulübümüz, son olarak Hatayspor forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Rayane Aabid ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Aabid." ifadelerine yer verildi.

AA

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