Futbol Real Madrid 2-3 Shakhtar Donetsk (Maç sonucu)

Real Madrid 2-3 Shakhtar Donetsk (Maç sonucu)

Futbol

Real Madrid 2-3 Shakhtar Donetsk (Maç sonucu)

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni tip corona virüs testleri pozitif çıktığı için 10 futbolcusundan yoksun İspanya'ya gelen Shakhtar Donetsk'e 3-2 yenildi.

21 Ekim 2020, Çarşamba 22:25 Son Güncelleme:
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki grupta iki karşılaşma oynandı. B Grubu'nda yer alan Real Madrid, sahasında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i ağırladı. Ev sahibi ekip, yeni tip corona virüs (Kovid-19) testleri pozitif çıktığı için 10 futbolcusundan yoksun İspanya'ya gelen rakibi karşısında ilk yarıyı 29. dakikada Tete, 33. dakikada Raphael Varane (kendi kalesine) ve 42. dakikada Manor Solomon'un golleriyle 3-0 geride kapadı.

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20 yıl sonra bir ilk

Turnuva tarihinde 20 yıl sonra ilk kez sahasında oynadığı bir maçın ilk yarısında kalesinde 3 gol gören Real Madrid, ikinci yarının başında Luka Modric ve Vinicius Junior'un golleriyle farkı bire indirdi.

Kalan dakikalarda rakip kaleye yüklenen ancak skor üretemeyen Madrid temsilcisi, gruptaki ilk maçından 3-2 mağlup ayrıldı.

Oyuna girdikten 15 saniye sonra takımının ikinci golünü kaydeden Vinicius Junior, istatistiklerin tutulmaya başlandığı 2006-07 sezonundan bu yana yedek kulübesinden gelip en hızlı gol atan futbolcu olarak tarihe geçti. 

AA


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