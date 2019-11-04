Real Madrid-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Galatasaray Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Santiago Bernabeu'da Real Madrid'in konuğu olacak. Maçın hakemi ise Alman Felix Zwayer olarak atandı.
Şampiyonlar Ligi A grubu maçında 1 puanlı temsilcimiz Galatasaray ve 4 puanlı Real Madrid karşılaşacak.
İspanya'da oynanacak maçı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer yönetecek. Yardımcı hakemler ise Thorsten Schiffner ve Marco Achmüller olacak.
Maç 6 Kasım Çarşamba günü TSİ 23:00'te başlayacak.