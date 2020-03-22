1995-2000 yılları arasında Real Madrid başkanlığı yapan ve 2 Şampiyonlar Ligi, 1 La Liga şampiyonluğu, 1 de İspanya Süper Kupası gören gören Lorenzo Sanz, 76 yaşında hayata gözlerini yumdu. Corona virüs nedeniyle hafta başından beri yoğun bakımda olan eski başkan, dün gece vefat etti.

Sanz önderliğinde 32 yıllık Şampiyonlar Ligi (eski adıyla Şampiyon Kulüpler Kupası) özlemini bitiren Real Madrid, 1997-1998 sezonunda Devler Ligi kupasını müzesine götürmüştü.

Bu tarihten önce son olarak 1965-1966 yılında o zamanki adıyla Şampiyon Kulüpler Kupasını alan Real Madrid, Avrupa'yı sallayacağı yılların başlangıcını yaşamıştı.