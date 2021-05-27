Futbol Real Madrid'te Zinedine Zidane'la yollar ayrıldı

Real Madrid'te Zinedine Zidane'la yollar ayrıldı

Futbol

Real Madrid'te Zinedine Zidane'la yollar ayrıldı

Fransız teknik adam Zinedine Zidane, Real Madrid'ten ayrılma kararı aldı. Böylece Madrid'teki 2. Zidane dönemi de sona erdi.

27 Mayıs 2021, Perşembe 15:12 Son Güncelleme:
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Real Madrid Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Zinedine Zidane, takımın teknik direktörlüğü görevini sona erdirmeye karar verdi" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Zidane'ın kararına saygı duyulduğu ve kendisinin Real Madrid için büyük bir simge olduğu da belirtildi.

Lig şampiyonluğunu son hafta aynı şehrin takımı Atletico Madrid'e kaptıran ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne İngiliz ekibi Chelsea'ye elenerek veda eden Real Madrid'de Zidane'ın ayrılma ihtimali son dönemde gündemdeydi.

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