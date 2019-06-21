Reçetesiz ilaçta büyük artış

SENİM TANAY KARAKUŞ

senim.tanay@posta.com.tr





14 bin hanenin ilaç satım alım verileri dikkate alınarak yapılan araştırmaya göre Nisan 2018-Mart 2019 arasında en fazla satın alınan ürünler sırasıyla soğuk algınlığı ilaçları, kas gevşetici haplar, ağrı kesiciler, sindirim sistemi ve cilt ilaçları oldu.

YILDA ORTALAMA 15 KUTU

Araştırmanın ortaya çıkardığı bazı çarpıcı sonuçlar da şunlar:

● Türkiye’deki hanelerin yüzde 92’si toplamda 1 yıl boyunca reçetesiz olarak en az bir kere ilaç satın alıyor. Yıllık ortalama alım sıklığı ise 7.5.

● Türkiye’de ortalama bir haneye 1 yılda 14-15 kutu reçetesiz ilaç giriyor.

● Hane başına en fazla reçetesiz ilaç satın alınan bölgeler Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu. Bu bölgelerde evlere giren ilaç yılda yaklaşık 17 kutu.

● Soğuk algınlığı ilaçları reçetesiz olarak en çok Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde satın alınıyor.

● Soğuk algınlığı ilaçlarına talebin olduğu en yoğun dönemler ise ekim, kasım ve aralık ayları.

300'E YAKIN ÇEŞİDİ BULUNUYOR

Mevcut yasa ve yönetmelikler açısından reçetesiz ilaç başvurularının reçetelilerden bir farkı bulunmuyor. Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu (TİTCK), ilaç firmasının başvurusu üzerine Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği kriterler üzerinden ilacın reçetesiz satılıp satılamayacağına onay veriyor. TİTCK’nın verilerine göre; 80 civarı etken madde içeren 300’e yakın kullanıma hazır reçetesiz ilaç eczanelerden temin edilebiliyor.

DAHA FAZLA ÖDEME

Reçetesiz ilaç satışı kapsamındaki ilaç fiyatlarının artma eğiliminde olduğunu söyleyen Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydam “Reçetesiz ilaç satışı kısa vadede erişim kolaylığı sağlamış gibi görünse de vatandaşın cebinden daha fazla ödeme yapmasına neden olabilir” dedi.

SAĞLIK OKURYAZARLIĞI DÜŞÜK

Reçetesiz ilaç satışının halk sağlık açısından da istenmeyen pek çok olumsuz sonuç doğuracağını belirten Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak da “Sağlık okuryazarlığındaki düşüklük dikkate alındığında, hekim ve eczacının belirleyici rol almadığı bir uygulamada ilaçların akılcı olmayan şekilde kullanılması istenmeyen etkileri artırır” diye konuştu.



