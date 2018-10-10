Reklam yatırımları yüzde 14 arttı

IAB Türkiye’nin yaptığı açıklamaya göre, display reklam yatırımları 2018’nin ilk 6 ayında yüzde 14 büyüyerek 704 milyon lira oldu. Display reklamlar kategorisinde en büyük payı 500 milyon lira ile ’gösterim’ ya da ’tıklama’ bazlı reklam yatırımları aldı. Video reklam yatırımları yüzde 27’lik büyümeyle 156 milyon lira olarak gerçekleşirken, Native 48 milyon liraya ulaştı.

Ücretli sıralama yatırımlarını içeren arama motoru reklam yatırımlarının büyüklüğü 444 milyon lira olurken, ilan sayfaları reklam yatırımları 55 milyon liraya çıktı. Geçtiğimiz dönemlerde küçülme gözlemlenen e-posta ilk 6 ayda yaklaşık 3 milyon liralık yatırımla bir önceki dönemle aynı kaldı. Oyun içi reklamlar ise 7 milyon liralık büyüklüğe erişti.

Mobil reklam yatırımları 621 milyon lira olurken, 205 milyon liralık büyüklüğe ulaşan sosyal medya reklamlarının yüzde 77’si mobil cihazlarda yer aldı. Programatik satın alma 2018’nin ilk yarısında da artışını sürdürdü ve büyüklüğü 809 milyon liraya çıktı.

"ELDE EDİLEN BÜYÜME ÖNEMLİ"

2018 ilk yarı dijital reklam yatırımlarını değerlendiren IAB Türkiye Başkanı Dr. Mahmut Kurşun, "2017’de küresel ölçekte dijitalin televizyonu geçerek en büyük mecra konumuna ulaştığını biliyoruz. Bu bağlamda ülkemizde ilk 6 ayda yine çift haneli büyüme elde edilmiş olması önemli. İkinci yarıda yaşanan dalgalanma nedeniyle biraz yavaşlama beklenebilir. Ancak bu tür dönemlerde reklam yatırımını durdurmayan markaların orta-uzun vadede kazançlı olacağı bilinen bir gerçek. Dijitalin bu bilince sahip markalar için ideal reklam mecrası olduğu da bir diğer gerçek. IAB Türkiye olarak tüm markaları veriye dayalı satın alma yapmaya, kampanya değerlendirmelerini veriye dayandırmaya, verimli yatırım yaparak ekonomiye katkı sağlamaya davet ediyoruz" dedi.



