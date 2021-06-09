Renkleri diz (Oyun)

Malzemeler:

1 tuvalet kâğıdı rulosu

3 farklı renkte eva kartonu

Kâğıt

Boya

NASIL OYNANIR?

Tuvalet kâğıdı rulosundan 8 adet halka kesin. Evinizde varsa bu halkalardan yapmak yerine 8 adet kapak kullanabilirsiniz. Halkaların boyutunda evalardan 3 adet kırmızı, 3 adet yeşil ve 2 mavi daire çizin ve kesin. Halkaların üzerlerine yapıştırın. Bir kâğıda renkleri belli olan 3 er sütun çizin, toplam 9 kare olacak şekilde ayırın ve halkaları karışık şekilde yerleştirin. Ama aynı renkleri aynı hizaya getirmeye çalışmak!