Renkleri diz (Oyun)
Akıl ve kodlama oyunları eğlenerek öğrenmeyi sağlayan, çocukların zihinlerini açan ve yeni şeyler öğrenmelerini sağlayan oyunlardır. Bu oyunlar sayesinde çocuklar yeni yetenekler kazanır, hızlı karar verme, bir sonraki adımı düşünme ve olasılık hesaplama mantığını geliştirir.
09 Haziran 2021, Çarşamba 10:24 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Malzemeler:
- 1 tuvalet kâğıdı rulosu
- 3 farklı renkte eva kartonu
- Kâğıt
- Boya
NASIL OYNANIR?
Tuvalet kâğıdı rulosundan 8 adet halka kesin. Evinizde varsa bu halkalardan yapmak yerine 8 adet kapak kullanabilirsiniz. Halkaların boyutunda evalardan 3 adet kırmızı, 3 adet yeşil ve 2 mavi daire çizin ve kesin. Halkaların üzerlerine yapıştırın. Bir kâğıda renkleri belli olan 3 er sütun çizin, toplam 9 kare olacak şekilde ayırın ve halkaları karışık şekilde yerleştirin. Ama aynı renkleri aynı hizaya getirmeye çalışmak!
BUNLARI DA OKUYUN