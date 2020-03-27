Antrakt Sinema’nın Twitter hesabında yaptığı paylaşıma ve Filmloverss'ın sinema sektöründen teyit ettiği bilgilere göre Kadıköy'ün Boğa heykeliyle birlikte en önemli buluşma noktalarından Rexx Sineması kapandı. Corona virüs salgını nedeniyle tüm tiyatrolar ve sinemalar kapatılmıştı. Kira sözleşmesini yenilemeyen bina sahibinin kararında, salgının etkili olduğu tahmin ediliyor. Daha önce 2016 yılında kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan ancak bina sahipleriyle yapılan görüşmeler sonucunda hizmetini sürdürmeye devam eden Rexx, dört yıl sonra hizmetine son veriyor.

Afife Jale ilk kez bu sahnede oynadı

1800’lü yılların başlarında kilise olarak değerlendirilen Rexx Sineması'nın arsası, Kadıköy Rum Ortodoks Cemaati Kiliseleri Vakfı’na aittir. Bu parselde 1870’lerde Apollon Tiyatrosu (Sineması) inşa edilir. 1922 yılının 13 Nisan'ında Türk tiyatrosunun baş figürlerinden ilk kadın tiyatrocumuz Afife Jale’nin sahneye ilk çıktığı mekân olan Apollon Tiyatrosu, 1932 yılında toprak sahiplerince kiralanarak Hale Sineması olarak işlevine devam eder. Rexx Sineması Maruf Önal tarafından 1961 yılında bu parsel için tasarlanır.

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