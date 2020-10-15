Reye sendromu kısaca nedir?

Reye Sendromu, genel olarak çocuklarda görülen bir rahatsızlık olmakla beraber ender şekilde yetişkinlerde de görülür. Bu sendrom; karaciğer ve beyin başta olmak üzere pek çok organı etkiler. Reye sendromu; karaciğer ve başka organlarda yağ birikmesine, beyinde de basınca sebep olur. Çocuklarda görülen bu rahatsızlığın; grip, suçiçeği ve virüs oluşumundan ötürü meydana geldiğini söylemek mümkündür. Genel olarak bu hastalıkların yaşandığı esnada veya hastalıklardan sonra ortaya çıktığı belirtilebilir. Reye Sendromunu yaşayan çocuklarda, yanlış tanı konulmaktadır. Bu yüzden ebeveynler dikkatli olmalıdır. Bu sendrom türlü hastalıklarla karıştırılır. Bunlar; şeker hastalığı, menenjit, beyin iltihabı, ani çocuk ölümü, zehirlenme, aşırı dozlu ilaç alımı, akıl hastalığı gibi yanlış teşhisler konulmaktadır. Bunun en önemli sebebi; belirti ve şikayetler olarak tanımlanabilir. Reye Sendromunda türlü belirtiler görülür.

Bunlar; kusma, bulantı, uyku hali, ilgisizlik, solunum durması, yer ve zaman bilincinin yitirilmesi, koma, nöbetler gibi belirtilerdir.

Yapılan araştırmalara göre, salisit ve aspirin hastalığın gelişmesinde rol oynamaktadır. Reye Sendromunun kesin sebebi henüz bilinmemektedir. Hayatın sürmesi adına erken teşhis ve tedavi oldukça önemlidir. Tedavide temel amaç beynin koruyarak tedavi edilmesidir.

Reye sendromu belirtileri;

- Zor işitme,

- Sıklıkla kusma durumu,

- İshal,

- Yorgunluk,

- Uyku hali,

- Asabiyet ve sinirlilik,

- Konuşma bozukluğu,

- Nöbet,

- Bilinç kaybı,

- Yoğun kas kaybı,

- Agresif hareketler,

- Görme bozukluğu olarak sıralanabilir.

Reye sendromu tedavisi nelerdir?

Reye sendromu tedavisi olan bir rahatsızlıktır. Bu sendrom genel olarak hastanelerde tedavi edilir.

Çocukların hastalık seviyesi ciddi ve yüksek ise yoğun bakım tedavisi uygulanır. Hastalığın bir ilacı yoktur. Bu yüzden de destekleyici tedavi uygulanır. Çocuklar gözlem ve kontrol altında tutulmalıdır.

Reye Sendromuna sahip olan hastalara bol bol su içirilerek elektrolit dengesi korunmalıdır. Dolaşım ve solunum, gıda alımı gibi durumlar kontrol edilmelidir. Karaciğer ve elektrolitlerin fonksiyonlarını gözlemlemek adına kan testi yapılmalıdır. Beynin gözlemlenmesi adına ise bilgisayarlı tomografi çekilir.

Hasta bireyde solunum problemi var ise, nefes filtresi ya da solunum makinesi ile destek sağlanabilir.

Beyinde bulunan şişliğin giderilmesi ve kasılma sorunlarının ortadan kalkması adına ilaç tedavisi uygulanacaktır.

Reye Sendromu genel olarak çocukluk yaşlarında görülen bir hastalıktır. Ancak nadir olarak yetişkinlerde de görülmesi mümkündür.

Reye sendromunun nedenleri

Rahatsızlığın kesin nedeni bilinmese bile, bu konuyla alakalı çalışmalar virüs hastalıkların tedavisi için kullanılan aspirin gibi bazı ilaçlar ile aralarında bir bağlantı olabileceğine işaret etmektedir. Bunun dışında çevre kirliliği ile ilişkili de olabilir. Genetik yatkınlıkla alakalı da olabileceği uzmanlar tarafından öne sürülmektedir. Tıp alanında pek çok Reye vakasından sonra, hekimler gribal enfeksiyon gibi durumlarda aspirin alınmamasını önermiştir. Bununla beraber hastalığın oranının da düştüğü gözlemlenmiştir.

Reye sendromu yetişkinlerde görülür mü?

Reye Sendromu genel olarak, çocuklarda görülse bile nadiren de olsa yetişkin kişilerde görülmektedir. Bulantısı olan, sürekli kusan, ateşi yüksek olan ve konuşamayan yetişkin bir kişide Reye Sendromu görüleceği ihtimalinin göz önünde bulundurulması gerekir







