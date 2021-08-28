Futbol Rezan Epözdemir'den TFF'ye tepki: Galatasaray’a diz çöktüremeyeceksiniz

Rezan Epözdemir'den TFF'ye tepki: Galatasaray’a diz çöktüremeyeceksiniz

Futbol

Rezan Epözdemir'den TFF'ye tepki: Galatasaray’a diz çöktüremeyeceksiniz

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, "Ne yaparsanız yapın Galatasaray´a diz çöktüremeyeceksiniz. Bu karar, tarihte ve vicdanlarda mahkum olacaktır" dedi.

28 Ağustos 2021, Cumartesi 01:48 Son Güncelleme:
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Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Türkiye Futbol Federasyonu kurullarının son günlerde sarı-kırmızılıl kulüp hakkında aldığı kararlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Epözdemir, "Görevi kötüye kullanma suçundan ötürü savcılık şikayeti yaptığımız PFDK kararının kerameti kendiliğinden menkuldür. Ne yaparsanız yapın Galatasaray´a diz çöktüremeyeceksiniz. Bu karar tarihte ve vicdanlarda mahkum olacaktır" sözlerini kullandı.

DHA

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