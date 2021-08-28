Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Türkiye Futbol Federasyonu kurullarının son günlerde sarı-kırmızılıl kulüp hakkında aldığı kararlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Epözdemir, "Görevi kötüye kullanma suçundan ötürü savcılık şikayeti yaptığımız PFDK kararının kerameti kendiliğinden menkuldür. Ne yaparsanız yapın Galatasaray´a diz çöktüremeyeceksiniz. Bu karar tarihte ve vicdanlarda mahkum olacaktır" sözlerini kullandı.

DHA