Rıdvan Dilmen'in NTV'de yayınlanan "Yüzde 100 Futbol" programındaki yorumları şu şekilde:

"Beşiktaş kazanırsa lider oluyor. Öncelikle sonuncu olan Kayserispor'dan başlayalım. Hakikaten sonuncu olacak bir takımmış. Gittikçe de geriye gidiyorlar. Bazen kötü oyun hakemi de rakibi de etkiler. Sahanın içindeki herkes kötü. Yardımcı hakemler de kötü. Bir tane geri pas veriyor hakem. Bence yukarıdan uyardılar. Fırsat hoca fal açtı biri tuttu, biri tutmadı. kötü oyuna ayak uydurdu. ben penaltı pozisyonu için 'Penaltı değil' diyemem. VAR'ın görebileceği bir penaltı. Fırat Aydınus nasıl gördü anlamadım ama şikayet etmek de doğru değil. Tebrik etmek lazım.

"Sergen hocanın sakin olması lazım"

"Sergen hoca çok sinirli. Sakin olması lazım. Sürekli itiraz halinde. O sakin olursa takım da sakin olur. Eksikler yüzünden birçok oyuncunun yeri değişti. Larin'i sağa attı. Burada sahneye çıkması gereken oyuncular forvet arkasında oynayanlar. Kayserispor gol atmazsa nasıl puan alır bilmiyorum. Beşiktaş'ın bu Kayseri'ye puan kaybetmesi büyük sürpriz olur."







