Rıdvan Dilmen TRT Spor'dan ayrıldı
TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'den sonra TRT Spor'a geçmiş ve yorumculuğa burada devam etmişti. Dilmen'in kanalla yolları ayırdığı ve sezonun geri kalanında ekranlarda olmayacağı öğrenildi.
07 Şubat 2022, Pazartesi 09:35 Son Güncelleme:
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Futbol yorumculuğunun en ünlü isimlerinden Rıdvan Dilmen sezonun geri kalanında ekranlarda olmayacak. TRT Spor'dan ayrılan Dilmen'in sağlık sorunlarından ötürü bu kararı aldığı ortaya çıktı.
Dilmen, son olarak Fenerbahçe - Başakşehir maçı sonrası programa çıkmıştı ancak bu programda bir veda söz konusu olmamıştı.
Dilmen'in o programda yaptığı Fenerbahçe eleştirileri tepki toplamıştı. Tecrübeli futbol adamının bu eleştirilerden de rahatsız olduğu öğrenildi.
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