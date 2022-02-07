Futbol yorumculuğunun en ünlü isimlerinden Rıdvan Dilmen sezonun geri kalanında ekranlarda olmayacak. TRT Spor'dan ayrılan Dilmen'in sağlık sorunlarından ötürü bu kararı aldığı ortaya çıktı.

Dilmen, son olarak Fenerbahçe - Başakşehir maçı sonrası programa çıkmıştı ancak bu programda bir veda söz konusu olmamıştı.

Dilmen'in o programda yaptığı Fenerbahçe eleştirileri tepki toplamıştı. Tecrübeli futbol adamının bu eleştirilerden de rahatsız olduğu öğrenildi.