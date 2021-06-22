Twitter hesabından Sergen Yalçın'la ilgili açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen şu ifadeleri kullandı;

Haber sitelerini okuyunca şok oldum! 'Sergen Yalçın Beşiktaş yönetiminin tüm tekliflerine rağmen yoruldum. Çalışmayı düşünmüyorum. Yarın son kez görüşülecek yazıyor.' Hemen Sergen Yalçın hocamızı (kardeşimi) aradım. Haftada birkaç kez görüşüyordum.

Süreç uzadıkça her gün daha fazla üzülüyordu. Biraz önce görüştüğümde, “yazabilirsin Hocam” dedi. “Kimseyi kırıp dökmeden, başta yönetim ve taraftarımızı da asla üzmek istemem ama dönüşü yok artık bu sürecin ve çalışmayacağım” dedi.

Ben yine de; Beşiktaş Başkanı ve yönetiminin, Sergen hocalarını çok seven taraftarlarıyla bir şekilde tekrar bir araya gelmesini bütün samimiyetimle arzuluyorum! Beşiktaş - Sergen Yalçın kopması beni Fenerbahçeli bir futbol adamı olarak üzdü. Ancak ısrarla büyüğü olarak tavsiyeme rağmen kararının kesin olduğunu hissettim. Umarım yanılırım.

"Seneye takımın başında olmayabilir"

Daha önce Beşiktaş yöneticiliği de yapan gazeteci Candaş Tolga Işık ise, "Sergen Yalçın cephesinden haberler çok iyi değil. Konu paradan öte! Hoca bu süreçte yıpratıldığını düşünüyor. Yönetim ne yapıp edip hocayı ikna etmezse seneye takımın başında olmayacak ki bu ihtimali düşünmek bile istemiyorum." dedi.



