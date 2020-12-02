Rıza Çalımbay corona virüse yakalandı
Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, corona virüs testinin pozitif olduğunu açıkladı. Corona virüs testi pozitif çıkan 57 yaşındaki teknik adam, yarın oynanacak Villarreal maçında takımının başında sahaya çıkamayacak.
02 Aralık 2020, Çarşamba 13:48 Son Güncelleme:
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Rıza Çalımbay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. UEFA Avrupa Ligi'nde yarın sahasında İspanyol ekibi Villareal'i ağırlayacak olan Sivasspor'da bu önemli maçta Çalımbay takımın başında yer alamayacak ve yardımcıları görevi üstlenecek.
Sivasspor Kulübü sabah saatlerinde iki futbolcu ve teknik heyetten iki kişinin corona virüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Bu isimlerden birinin teknik direktör Rıza Çalımbay olduğu öğrenildi.
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