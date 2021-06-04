Rıza Çalımbay Sivasspor ile 1 yıl sözleşme uzattı
Demir Grup Sivasspor, Rıza Çalımbay ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Sivasspor, ligde son 18 maçı namağlup bitirmiş ve son yenilgisini 31 Ocak 2021 tarihinde Alanyaspor karşısında almıştı.
04 Haziran 2021, Cuma 17:13 Son Güncelleme:
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Kırmızı-beyazlılarda, sözleşmesi sona eren Çalımbay ile 1 yıllık sözleşme imzalanacak. Her konuda anlaşma sağlanan tecrübeli teknik adam için yarın saat 12.00'de 4 Eylül Stadı'nda imza töreni düzenlenecek.
Demir Grup Sivasspor'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sivas'ın Takımı, Sivas'ın antrenörü, hedefimiz aynı, heyecanımız aynı, umudumuz aynı teknik direktörümüz Rıza Çalımbay ile 3'üncü sezonda da yolumuza devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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