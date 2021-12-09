Rizespor Başkanı Tahir Kıran hakemlerden memnun
Çaykur Rizespor Başkanı ve Kulüpler Birliği Başkan Vekili Tahir Kıran, Bol'ca Futbol'a konuk oldu. Kıran, birçok konuya açıklık getirdi.
09 Aralık 2021, Perşembe 11:57 Son Güncelleme:
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D-Smart'ta Emre Bol'un sunduğu Bol'ca Futbol'a konuk olan Tahir Kıran önemli açıklamalar yaptı.
"Hakemlerden memnunum"
Hakemlerin şu anki performansından memnunum, yeter ki art niyetli olmasınlar. 30 maç kazanan takımın kazanacağı maksimum 5 milyon Euro. Galatasaray karşısında penaltı bulmuşsun. Durum 2-2, o penaltıyı atacaksın. Arada kendimizi de eleştirmemiz lazım.
"Burak Elmas'a 'Oğulcan konusunu çözelim' dedim"
Ben Oğulcan konusunda Burak Elmas'la konuştum. Oğulcan için 1 milyon 200 bin Euro para ödenmiş. Ligin bitimine 6 hafta kala Oğulcan’ı kandırıp onu Galatasaray’a götürmüşler. Burak Elmas’a dedim ki ""Bu ne bizim, ne sizin yönetiminiz tarafından gerçekleşen bir konu. Bana kullanmayı düşünmediğin oyuncu ver, bu meseleyi bir şekilde çözelim". Oğulcan’a karşılık Yunus, Atalay ve Ali Yavuz Kol’un kiralık transferi konusunda anlaşmıştık ancak gerçekleşmedi.
"Fenerbahçe'nin arka bahçesi değiliz"
Fenerbahçe'nin arka bahçesi değiliz. Biz Fenerbahçe maçına 3 puan almak için geldik fakat olmadı. Yarın Galatasaray stadına da 3 puan için gideceğiz, Beşiktaş stadına da 3 puan için gideceğiz. Fenerbahçe maçında atmosferden midir bilmiyorum fakat maça açılamadık, 15 maçın en kötü futbolunu oynadık.
"Hamza Hoca ile çabucak anlaştık"
Hamza Hoca’nın bize daha çok faydalı olacağını düşündüm. Hamza Hoca işini bilen otoriter çok beğendiğim bir hoca. Kendisiyle anlaşmam 24 saat sürmedi.
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