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Rizespor - Galatasaray maçı öncesi şok sakatlık

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig’de 11 Mayıs Cumartesi günü konuk edeceği Galatasaray ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Gribal enfeksiyon geçiren Vedat Muriç ve tedavisi için ülkesine giden Aatif, Galatasaray maçının hazırlıklarına katılmadı

07 Mayıs 2019, Salı 20:40
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Rizespor - Galatasaray maçı öncesi şok sakatlık

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig’de 11 Mayıs Cumartesi sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Cengiz Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen ve ilk 20 dakikası basına açık olan antrenman, ısınma hareketlerinin ardından istasyon çalışması ile sürdü.

Muriç ve Aatif şoku!

Çalışmaya gribal enfeksiyon geçiren takımın golcü oyuncusu Vedat Muriç ile sakatlığı nedeniyle tedavisi için ülkesine giden Aatif katılmadı. Aatıf’ın yarın Rize’ye gelerek son kontrollerinin ardından çalışmaya katılıp katılamayacağına karar verileceği öğrenildi. Muriç’in ise gribal enfeksiyon nedeniyle evinde istirahat ettiği kaydedildi.

Karadeniz ekibi, yarın yapacağı çalışma ile Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürecek.

(Fanatik)

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