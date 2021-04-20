Rizespor- Konyaspor maçında gol yağmuru! Tam 8 gol var
Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor maçı 5-3 ev sahibi Rize temsilcisinin üstünlüğü ile sona erdi.
20 Nisan 2021, Salı 20:18 Son Güncelleme:
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6. dakikada sol taraftan ceza sahası içerisine giren Cikalleshi'nin yerden penaltı noktası üzerine pasında Guilherme'nin gelişine vuruşunda, top filelere gitti: 0-1 13. dakikada deplasman ekibi farkı ikiye çıkardı. Rakibinden sıyrılan Sekidika'nın sağ taraftan ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden pasında, ceza yayı üzerinde Cikalleshi'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak direk dibinden ağlarla buluştu: 0-2
21. dakikada İsmail Köybaşı'nın pasında, yaklaşık 30 metreden Dokovic'in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2
27. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Defansın uzaklaştırmak istediği topu baskı sonucu kazanan Dokovic, Michalak'a aktardı. Bu futbolcu sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2
45. dakikada sağ kanattan köşe çizgisine inen Moroziuk'un penaltı noktasına ortasında, iyi yükselen Remy'nin kafa vuruşunda, top kaleci Sehic'te kaldı.
Mücadelenin ilk yarısı 2-2 tamamlandı.
İkinci yarı
55. dakikada Samudio'nun pasında sol taraftan ceza sahasına giren Remy'nin yerden plase vuruşunda, kaleci Sehic yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
68. dakikada Michalak'ın sağdan ceza sahası içerisine ortasında arka direkte Samudio, topu kafa ile Remy'nin önüne indirdi. Penaltı noktası üzerinde rakibinden sıyrılan Remy, yerden plase vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-2
79. dakikada sağ taraftan hareketlenen Baiano rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası içerisine yaptığı ortada, Samudio meşin yuvarlağı düzelterek filelerle buluşturdu: 4-2
82. dakikada ev sahibi ekip farkı üçe çıkardı. Baiano'nun sağ taraftan rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası içerisine sert ortasında, Adil Demirbağ topu göğsüyle kendi kalesine yolladı: 5-2
85. dakikada sol taraftan Rahmanovic'in ceza sahası içerisine ortasında, penaltı noktasında iyi yükselen Kravets'in kafa vuruşunda top filelere gitti: 5-3
Çaykur Rizespor, karşılaşmayı 5-3 kazandı.
AA