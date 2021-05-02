Rizesporlu Selim Ay: Josef de Souza bizden özür dilemeli

Selim Ay, beIN Sports'ya yaptığı açıklamada, "Josef de Souza geçen haftaki maçtan sonra Rizespor camiasına ve takım arkadaşlarıma yakışmayan şeyler söyledi. Çok sinirlendim, kızdım, üzüldüm. Biz namusumuzla evimize ekmek götürmeye çalışıyoruz. Meslektaşımın bu sözlerine anlam veremedim. Josef'in bize bir özür borcu var" dedi.

Josef, Rizespor maçının ardından rakiplerine kendileriyle oynadıkları maçlar için daha çok prim verildiğini iddia etmiş ve, "Biliyoruz ki Rizespor bugün sadece kendisi için puan almaya çalışmadı. Ortaya büyük bir prim koydular. Tanrı'ya şükürler olsun onlara fırsat vermedik. Biz kazandık. Dışarıdan kim ne yaparsa yapsın; inanıyorum ki biz şampiyon olacağız" demişti.