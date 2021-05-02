Futbol Rizesporlu Selim Ay: Josef de Souza bizden özür dilemeli

Rizesporlu Selim Ay: Josef de Souza bizden özür dilemeli

Futbol

Rizesporlu Selim Ay: Josef de Souza bizden özür dilemeli

Çaykur Rizespor'un oyuncusu Selim Ay, Beşiktaş'la oynadıkları maçtan sonra kendilerine primle ilgili suçlama yapan Josef de Souza'dan özür beklediklerini söyledi.

02 Mayıs 2021, Pazar 15:55 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Selim Ay, beIN Sports'ya yaptığı açıklamada, "Josef de Souza geçen haftaki maçtan sonra Rizespor camiasına ve takım arkadaşlarıma yakışmayan şeyler söyledi. Çok sinirlendim, kızdım, üzüldüm. Biz namusumuzla evimize ekmek götürmeye çalışıyoruz. Meslektaşımın bu sözlerine anlam veremedim. Josef'in bize bir özür borcu var" dedi.

Josef, Rizespor maçının ardından rakiplerine kendileriyle oynadıkları maçlar için daha çok prim verildiğini iddia etmiş ve, "Biliyoruz ki Rizespor bugün sadece kendisi için puan almaya çalışmadı. Ortaya büyük bir prim koydular. Tanrı'ya şükürler olsun onlara fırsat vermedik. Biz kazandık. Dışarıdan kim ne yaparsa yapsın; inanıyorum ki biz şampiyon olacağız" demişti.

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ümit Özat: Alex'in heykelinin dikilmesi de kaptan olması da yanlıştı