FN Meka, 2019’da çıkan ilk yapay zeka destekli rap şarkıcısı. Markalarla işbirliği yaparak single’lar çıkaran robot, en son Speed Demon single’ını piyasaya sürdü. Marka rapçisi aynı zamanda TikTok adlı sosyal medya platformunda da varlığını sürdürüyor. FN Meka düzenli olarak spor ayakkabıları, PlayStation, Lamborghini, Apple'ın AirPod'ları gibi farklı markaları sergiliyor. Robot rap’çi, NFT çizimlerini paylaşırken TikTok’taki popülaritesinden yararlanıyor. FN Meka, sosyal medyada milyarlarca görüş oluşturan, insan olmayan bir sanal influencer olarak tanınıyor.

NTV'de yer alan habere göre, FN Meka’nın, bire bir Lamborghini stilinde ‘Süper Tuvalet’ adında taşınabilir tuvaleti NFT olarak satışa çıkarıldı. RTFKT tarafından tasarlanan tuvalet NFT’si, SuperRare adlı dijital sanat satış sitesine konuldu.

Hollandalı DJ Don Diablo, diğer teklif verenleri geride bırakarak tuvalet NFT'sini 6500 dolara karşılık gelen 4 Ethereum kripto para birimine satın aldı.



