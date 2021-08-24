Kültür & Sanat Rolling Stones'un davulcusu Charlie Watts hayatını kaybetti

Rolling Stones'un davulcusu Charlie Watts hayatını kaybetti

Kültür & Sanat

Rolling Stones'un davulcusu Charlie Watts hayatını kaybetti

Müzik dünyasını sarsan ölüm haberi. Rolling Stones grubunun davulcusu dünyaca ünlü müzisyen Charlie Watts, 80 yaşında hayatını kaybetti.

24 Ağustos 2021, Salı 19:47 Son Güncelleme:
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Watts'ın bir ay önce çok kritik bir kalp ameliyatına girdiği açıklanmıştı. Haziran ayında 80. yaş gününü kutlayan müzisyen, 1963'ten beri rock grubunun üyesiydi.

'HUZUR İÇİN VEFAT ETTİ'

Londra'daki yapımcısı Bernard Doherty tarafından yapılan açıklamada, "Sevgili Charlie Watts'ın ölümünü büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. Bugün erken saatlerde hastanede huzur içinde vefat etti" dedi.

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