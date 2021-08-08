Futbol Roma hazırlık maçında 8 kişi kaldı

Roma hazırlık maçında 8 kişi kaldı

Futbol

Roma hazırlık maçında 8 kişi kaldı

Roma ile Real Betis arasında gergin bir hazırlık maçı oynandı. İspanya'da oynanan maçta Roma, Betis'e 5-2 yenilirken 3 de kırmızı kart gördü. Jose Mouriho ise tribüne gönderildi.

08 Ağustos 2021, Pazar 11:41 Son Güncelleme:
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İspanya'da oynanan hazırlık maçında Real Betis'e 5-2 mağlup olan Roma, karşılaşmayı 8 kişi tamamlayabildi. Tartışmalara sahne olan maçta Betis'in gollerini 4. dakikada Rodri, 30. dakikada Fekir, 58. dakikada Moreno Lopera, 80. dakikada Tello ve 83. dakikada Rober kaydetti. Roma'nın golleri ise 27. dakikada Shomurodov ve 57. dakikada Mancini'den geldi.

Öte yandan tartışmaların damga vurduğu maçta Pellegrini, Mancini ve Karsdorp kırmızı kart görürken Roma mücadeleyi 8 kişi tamamladı. Karşılaşmanın hakemini sert bir şekilde itirazda bulunan Jose Mourinho da tribüne gönderildi.

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