Roma'nın sosyal medya projesi sayesinde 4 kayıp çocuk bulundu
Roma, 'Missing People' (Kayıp İnsanlar) adlı bir projenin kampanya ortağı olarak transferlerini kayıp çocuk ilanlarıyla beraber yayınlıyordu. İtalyan devinin bu sosyal sorumluluk projesi, kısa sürede 4 aileyi sevindirdi.
Roma'nın yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği transferlerde izlediği yöntem sayesinde birçok kayıp çocuk haberi milyonlarca kişiye ulaştı.
Bu haberi de okudularRoma, Chris Smalling transferini kayıp çocuk ilanıyla açıkladı
David Zappacosta, Mert Çetin, Henrikh Mkhitaryan, Chris Smalling gibi isimlerin transfer haberleriyle beraber yayınlanan kayıp ilanları neticesinde biri İtalya'dan, biri ABD'den, ikisi de Kenya'dan olmak üzere 4 çocuğa sağ salim ulaşıldı.
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">🛑Brilliant news!<br><br>A 13-year-old Kenyan boy featured in the <a href="https://twitter.com/hashtag/ASRoma?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ASRoma</a> announcement video for <a href="https://twitter.com/HenrikhMkh?ref_src=twsrc%5Etfw">@HenrikhMkh</a> has been found safe & reunited with his family.<br><br>The club partnered with the amazing <a href="https://twitter.com/missingchild_ke?ref_src=twsrc%5Etfw">@missingchild_ke</a> in July to raise awareness about cases of children missing in Kenya🛑 <a href="https://t.co/MMQExRGj5a">pic.twitter.com/MMQExRGj5a</a></p>— AS Roma English (@ASRomaEN) <a href="https://twitter.com/ASRomaEN/status/1173638918262153219?ref_src=twsrc%5Etfw">September 16, 2019</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
Roma bu sosyal sorumluluk projesi için Soul Sylum adlı müzik grubunun 36 kayıp çocukla ilgili yayınladığı Runaway Train klibinden ilham almıştı. Kulübün strateji başkanı Paul Rogers, kampanyanın kesinlikle kulüp reklamı olmadığını ve tek amacının kayıp çocuklara sorunsuz şekilde ulaşılması olduğunu söyledi.
CNN Sport'a konuşan Rogers, "Roma'nın bu girişimi diğer kulüplerden farkını kanıtlamak ya da yarar sağlamak amacı taşımıyor. Sadece farkındalığı arttırmaya çalışmak ve bunu mümkün olan en fazla şekilde yapmak istiyoruz" demişti.
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">🛑A fourth missing child has been found! 🛑<a href="https://twitter.com/hashtag/ASRoma?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ASRoma</a> have today been informed by <a href="https://twitter.com/missingchild_ke?ref_src=twsrc%5Etfw">@missingchild_ke</a> that an 8-year-old Kenyan girl featured in the <a href="https://twitter.com/ChrisSmalling?ref_src=twsrc%5Etfw">@ChrisSmalling</a> transfer announcement video has been found safe.<br><br>On Sunday, another Kenyan child, a 13-year-old boy was also found safe <a href="https://t.co/CnQOmkuhEU">pic.twitter.com/CnQOmkuhEU</a></p>— AS Roma English (@ASRomaEN) <a href="https://twitter.com/ASRomaEN/status/1173911824447737856?ref_src=twsrc%5Etfw">September 17, 2019</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>