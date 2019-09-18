Roma'nın yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği transferlerde izlediği yöntem sayesinde birçok kayıp çocuk haberi milyonlarca kişiye ulaştı.

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David Zappacosta, Mert Çetin, Henrikh Mkhitaryan, Chris Smalling gibi isimlerin transfer haberleriyle beraber yayınlanan kayıp ilanları neticesinde biri İtalya'dan, biri ABD'den, ikisi de Kenya'dan olmak üzere 4 çocuğa sağ salim ulaşıldı.









Roma bu sosyal sorumluluk projesi için Soul Sylum adlı müzik grubunun 36 kayıp çocukla ilgili yayınladığı Runaway Train klibinden ilham almıştı. Kulübün strateji başkanı Paul Rogers, kampanyanın kesinlikle kulüp reklamı olmadığını ve tek amacının kayıp çocuklara sorunsuz şekilde ulaşılması olduğunu söyledi.

CNN Sport'a konuşan Rogers, "Roma'nın bu girişimi diğer kulüplerden farkını kanıtlamak ya da yarar sağlamak amacı taşımıyor. Sadece farkındalığı arttırmaya çalışmak ve bunu mümkün olan en fazla şekilde yapmak istiyoruz" demişti.



