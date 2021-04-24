Ekonomi Romatizmal eklem ilacı 'Baricitinib' koronavirüs tedavisinde kullanılacak

Romatizmal eklem ilacı 'Baricitinib' koronavirüs tedavisinde kullanılacak

Ekonomi

Romatizmal eklem ilacı 'Baricitinib' koronavirüs tedavisinde kullanılacak

Japoya'da, ABD'li bir ilaç firması romatizmal eklem iltihabı ilacı 'Baricitinib'in corona virüs tedavisinde kullanılmak üzere onaylandığını duyurdu.

24 Nisan 2021, Cumartesi 10:58 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı uzman heyeti, romatizmal eklem iltihabı ilacı "Baricitinib" haplarının yeni tip corona virüs (Covid-19) tedavisinde kullanılmasını onayladı. Kyodo ajansının haberine göre, ABD'li Eli Lily üretimi romatizmal eklem iltihabı ilacı "Baricitinib" hapları, bakanlık bünyesindeki uzman sağlık heyet tarafından uygun bulundu.

Firma ilacın onayı için bakanlığa aralıkta başvuru yapmıştı. Bakanlığın bir ay içerisinde ilacın kullanımını resmen onaylaması bekleniyor. "Baricitinib" ABD'de, oksijen takviyesine ihtiyaç duyan Covid-19 hastalarının tedavisinde anti-viral "Remdesivir" ilacına ek olarak kullanılması kabul edilmişti.

Japonya hükümeti Kovid-19 tedavisinde şimdiye kadar "Remdesivir" ve "steroid dexamethasone" ilaçlarını onayladı.

AA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Şimdi ne olacak?
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Liderler CEP'i nasıl kullanır?
Murat Gülderen
Ekrem Sarısu
60 yaşınızı bekleyeceksiniz
Ekrem Sarısu
Oral Çalışlar
Yalım Eralp’ten demokrasi endişeleri…
Oral Çalışlar
Bilal Emin Turan
Tatile çıkarken evde ekonomik hazırlık
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Işığıyla aydınlatan kızlar
Özlem Denizmen
Erkut Can
84 milyonun dışındayız
Erkut Can
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Maaşları 9000 lira! Personel bulamıyorlar...